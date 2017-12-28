Путин разрешил «не брать в плен» террористов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Террористическим актом назвал Президент РФ Владимир Путин взрыв, произошедший 27 декабря в супермаркете Санкт-Петербурга. Также президент разрешил не брать в плен совершивших злодеяние.

Об этом глава государства сообщил на встрече с офицерами, принимавшими участие в военной операции в Сирии.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал Владимир Путин.

Также президент России отдал поручение ФСБ при задержании террористов действовать строго согласно закону, однако при угрозе жизни разрешил в плен никого не брать, а ликвидировать экстремистов.

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Ранее сообщалось, что вечером 27 декабря, в час пик, в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 200 г в тротиловом эквиваленте. По данным правоохранителей, СВУ было начинено шариками от шарикоподшипников — в качестве поражающих элементов.

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Напомним, в настоящее время, по данным вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, в больницах Петербурга остаются на излечении шестеро пострадавших в результате взрыва.

Общее количество пострадавших при теракте в «Перекрёстке» составило 13 человек, пятеро из которых от госпитализации отказались. Сообщается, что никто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

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