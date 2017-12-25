О «Мострансавто» и губернаторах: Когда прервётся трагическая цепь?

Москва, , 22:59 — REGNUM Трагедию у метро «Славянский бульвар» в Москве, где 25 декабря пассажирский автобус выехал на тротуар, сбив пешеходов, а затем влетел в переход, многие посчитали итогом недосмотра властей. Несмотря на то, что в Московской области оперативно заявили, что автобус проходил должный техосмотр и был исправен, а водитель — трезв, в реальности штамп о проверке может появиться «автоматом» и за месяц до настоящей поездки. Теперь ответ на вопрос о причинах гибели пяти человек даст только детальная проверка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С точки зрения работы с трагедиями постфактум к властям вопросов нет: пострадавших — а по данным на текущий момент их не менее 15 — быстро доставили в больницы, место ДТП оперативно оцепили, остановленное движение на Кутузовском запустили в течение двух часов. К 17 часам автобус силами спасателей МЧС извлекли из перехода и быстро увезли с места происшествия. К этому моменту мэр Москвы Сергей Собянин, хотя автобус и принадлежит не московскому, а областному перевозчику «Мострансавто», уже поручил проверить весь автобусный парк города, а страховщики заявили, что пострадавшие и семьи погибших получат законные выплаты по ОСАГО.

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Но вопрос не в слаженном реагировании после, а в превентивной работе до… А тут проблемы у всех. Пока ведомства, производитель и перевозчик будут искать как лучше пояснить трагедию, свои версии произошедшего выдвинули депутаты Госдумы РФ и эксперты автомоторного рынка. И первая причина — это работа перевозчиков в России.

Причём, как заявил ИА REGNUM председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков, это причина, создающая совокупные роковые итоги, и вероятность таких итогов тем выше, чем перевозчик дальше от Москвы и сопутствующего контроля. Перевозчики не следят за техническим состоянием транспорта, водители — перерабатывают, а «Славянские бульвары» шествуют по стране, вернее, по её жителям.

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Как заявил ИА REGNUM член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия»), попустительству перевозчиков способствует политика государства: власти стремятся пересадить на общественный транспорт как можно больше людей, но не обеспечивают должного контроля за безопасностью. В частности, за безопасностью жителей на остановках:

«Я писал Собянину пару лет назад после подобного случая, что необходимо уделить внимание безопасности остановок, если надо поменять требования или посмотреть, чего не хватает, давайте менять эти требования, стандарты. Если мы людей платными парковками стараемся загнать в общественный транспорт, давайте создавать для этого самые безопасные условия. К сожалению, на то обращение, которое было написано, последовал ответ от Ликсутова, что в общем-то это всё может создать только дополнительные сложности для граждан».

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В данном случае также следует узнать у самого перевозчика — как и каким образом он, со своей стороны, заботится о безопасности. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы РФ по транспорту Александра Старовойтова (ЛДПР), не факт, что «Мострансавто» проводил все те проверки, наличие которых подтверждают необходимые отметки и штампы.

«Многие транспортные предприятия, которые оказывают такую услугу, как перевозка граждан на регулярных или заказных рейсах, а также грузоперевозчики, заранее за месяц вперёд «отштамповывают» себе путевой лист этими штампиками о якобы прохождении медицинского осмотра. Есть специальные путевые листы, на которых пишут, что давление нормальное, перегара нет, наркотики не употреблял, пульс умеренный. Основная масса имеет эти штампики за месяц вперёд», — пояснил он.

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Тем более, что последнее время дела у «Мостансавто» идут из рук вон плохо. Как заявил ИА REGNUM заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, компания получает самые большие дотации из областного бюджета, при этом её тарифы часто выше, чем у частников, а качество не всегда соответствует заявленной цене. Причём ситуация настолько нестабильна, что, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель общероссийского движения «За реальные дела» Антон Цветков, спасти положение «Мострансавто» и, соответственно, защитить жизни пассажиров может лишь тотальный контроль со стороны областных властей и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева:

«В компании пора наводить порядок, контроль в организации крайне слабый. Давно обращал внимание, что «Мострансавто» — рекордсмены по количеству правонарушений».

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, к поискам правды присоединился и производитель автобуса — Ликинский автобусный завод (в лице «Группы ГАЗ», в которую он входит). Технические эксперты завода отправятся к месту буксировки искорёженного автобуса, чтобы принять участие в анализе его технического состояния.

Напомним, смертельное ДТП у станции метрополитена «Славянский бульвар» унесло жизни пяти человек. Ещё 15 пострадавших доставлены в больницы Москвы.

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