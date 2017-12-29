Алтайский политик: экономия 3 копеек на объединении убьёт столичные города

Барнаул, , 09:40 — REGNUM Сэкономив на объединении регионов три копейки, мы «убьём» экономику бывших областных центров, отметил секретарь Бюро Совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев, рассуждая о том, какие ещё объединения сильного и слабых регионов в России реальны. Что касается идеи объединения Красноярского края, Хакасии и Тувы, лоббируемой одной из крупнейших корпораций России, то политик не считает её жизнеспособной.

«Честно говоря, меня всегда немного настораживает тема объединения каких-либо административно-территориальных единиц — как муниципальных районов, так и субъектов федерации. Потому что это напоминает имитацию деятельности вместо реальной работы по решению проблем регионов. Если какая-то территория отстает, нужно не сливать её с кем-либо, а создавать условия для успешного социально-экономического развития», — считает Владислав Вакаев.

В пример он привел КНР:

«Знаете, когда сформировались границы большинства его нынешних провинций? При династии Мин, правившей с XIV по XVII века. С тех пор они практически не менялись. И если руководство Китая видит отставание какой-либо провинции или даже уезда, то начинают реализацию там промышленных, аграрных или инфраструктурных проектов, позволяющих преодолеть разрыв. В этом направлении нужно двигаться и нам. Объединив несколько регионов и сэкономив три копейки на сокращении административного аппарата, мы «убьём» экономику бывших областных центров. Так может произойти в случае реализации обсуждаемой идеи объединения Ярославской, Ивановской и Костромской областей», — полагает политик.

Идею объединения Красноярского края, Хакасии и Тувы Владислав Вакаев хоть и назвал нежизнеспособной, но увидел в этом проекте определённую логику.

«Обе национальные республики в экономическом плане тяготеют к Красноярску. Есть в этом решении и политический смысл: в частности, в Туве продолжает оставаться острой проблема дискриминации и преследования русского населения. И местные власти, судя по всему, решать её не спешат. Но не думаю, что создание мегарегиона, разрезающего всю Россию на две части, позволит решить эту проблему. Скорее, ее обострит. Тем более, не стоит забывать и об особой истории Тувы. Республика приняла самостоятельное решение о добровольном вхождении в состав СССР только в 1944 году на правах автономной области. И если кто-нибудь будет ставить вопрос о ликвидации этого субъекта, они будут иметь полное юридическое и моральное право отменить свое решение. Уверен, это никому не надо», — резюмировал Владислав Вакаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея объединения Ивановской и Костромской областей с более экономически сильной Ярославской поднималась неоднократно, но до воплощения в жизнь не дошла. Большая часть местных специалистов считает, что подобные реформы негативно отразились на развитии региона.

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Что касается возможного объединения Красноярского края, Тувы и Хакасии, то речь идёт не об административном объединении, а об экономическом: создании так называемой Енисейской экономической зоны.