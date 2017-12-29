Прокуратура Москвы боится оценить заявление Собчак по Крыму?

Москва, , 09:47 — REGNUM Правоохранительные органы Москвы пока не знают, содержатся или нет нарушения действующего законодательства в высказываниях телеведущей Ксении Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента РФ, о территориальной принадлежности Крыма России. Такой вывод следует из официального ответа столичной прокуратуры на обращение председателя правления фонда «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

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Документ Антонов опубликовал на своей странице в Facebook. Напомним, председателя правления фонда «Гражданский патруль» направил в прокуратуру обращение, в котором просит надзорное ведомство дать оценку и проверить на наличие признаков экстремизма в высказываниях Ксении Собчак относительно территориальной принадлежности Республики Крым и города федерального значения Севастополь (на пресс-конференции телеведущая заявила, что «с точки зрения международного права Крым — украинский»).

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Как сказано в ответе надзорного ведомства за подписью замначальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму А.Ф. Аверьяновой, видеозапись направлена ГБУ «Московский исследовательский центр» для проведения комплексного психолого-лингвистического исследования, которое должно закончиться в первом квартале 2018 года.

«В этой связи в настоящее время не представляется возможным дать оценку законности указанного информационного материала», — написано в ответе прокуратуры.

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«И экспертиза эта будет длиться аккурат до конца избирательного цикла. Ну, а почему бы и нет? А пока дать оценку высказыванию прокуратура не может», — прокомментировал Ростислав Антонов письмо из надзорного ведомства.

Он напомнил, что высказывание Собчак было сделано в конце октября, а результат экспертизы будет к концу первого квартала — то есть как минимум пять месяцев.

«Для справки, в обычном случае экспертиза длится один месяц, но тут случай необычный, я понимаю», — заключил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая намерена побороться за пост президента РФ, сделала несколько провокационных заявлений по Крыму, в частности, предложив провести на полуострове повторный референдум о самоопределении.

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«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

Такая позиция телеведущей вызвала бурную критику и не осталась без ответа со стороны властей Крыма, которые попросили Собчак не спекулировать на «острой» и серьёзной теме территориальной принадлежности полуострова, а также не оспаривать искренность решения быть с Россией более двух с половиной миллионов крымчан.

Эксперты расценили такие заявления Собчак «как позицию той части элиты, что паразитирует на своей стране и готова в любой момент её предать и продать».

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