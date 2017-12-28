Москва, 28 декабря, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В социально-экономической политике РФ появилась тенденция убеждать людей в том, что они мало работают, считает руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря, комментируя выводы Росстата о том, что ни в одной из российских отраслей работники не отрабатывают положенных по закону восьми часов.

Капитализм. Карикатура

«Главный вопрос в том, какую методику они использовали, — отметила Очкина. — Если они опирались на данные организаций, то это ни о чём вообще не говорит. Нужно делать выборочное исследование, очень скрупулёзно, с тщательно выверенным инструментарием, чтобы понять, сколько времени люди работают на самом деле. Уже проведённые исследования показывают, что почти у 40% граждан РФ есть вторая работа или подработка. Что касается недотягивания до 8 часов, то напомню, что законом устанавливаются часы работы для разных профессиональных групп с учётом напряженности труда и необходимости восстановления сотрудников».

При этом она подчеркнула, что если посмотреть на то, сколько времени тратит школьный учитель или вузовский преподаватель на исполнение обязанностей, то хорошо, если получится 12 часов!

«Есть такая тенденция в современной социально-экономической политике РФ — доказать, что люди работают мало или плохо, — констатировала она. — Между тем самая большая проблема, одна из ключевых, это низкая зарплата. Как раз из-за неё возникает много экономических сложностей. Однако низкая заработная плата — это ключевой ресурс российского бизнеса. Ему это выгодно, а для экономики в целом — очень вредно. Но как только становится понятно, что низкая заработная плата тормозит развитие экономики, сразу появляются «аналитические» материалы, доказывающие, что люди у нас работают мало и плохо. Или даже вообще не работают».

Здесь, кстати, возникает интересное противоречие, на которое указала Очкина. В России сегодня победила идеология, воспевающая традиционную семью и многодетность, но при этом настаивающая на переходе к американской 80-часовой неделе и требующая от каждого работать больше 10—12 часов в сутки.

«Эта идеология, которая представляет собой синтез консервативной формы и неолиберального содержания, — отметила Очкина. — В итоге всё сводится к идеологизированному выводу, чтобы потом надменно говорить: «Да они и восьми часов не работают! Да у нас самая ленивая страна!» и так далее. Проблему пытаются свести к хитрости и злобности работника. Все, мол, лодыри, хотят выжать из работодателя побольше».

Кроме того, Очкина уточнила, что работать много ещё не значит работать хорошо или что твой труд будет полезен обществу.

«Что нам с того, что специалист по пиару или рекламе станет работать по 12 часов в день? — поинтересовалась она. — Или вот, например, Владимир Соловьев наверняка работает безумно много, с утра до вечера, но лучше бы он этого не делал, ей-богу. Или в Газпроме все работают до седьмого пота по 12 часов? Сколько там реально полезного для общества труда?»

Вместе с тем она подчеркнула, что всё сказанное не означает, будто в России нет проблем с организацией труда. Однако этот вопрос нельзя решать, исходя из мнимой злонамеренности или лености граждан. Нужен комплексный анализ организации условий труда, его идеологии и социальной значимости.

«Но проблема не только в повышении интенсивности, — отметила она. — Сейчас смещается акцент с содержательности работы на доказательство того, что ты реально работал. В итоге человек не видит прямого результата своего труда. Происходит отчуждение, общество теряет творческую энергию. Сегодня есть опасность перерождения целого ряда отраслей в бюрократические фантомы».

Напомним, что, по мнению специалистов Росстата, работники сельского хозяйства и лесной промышленности, охоты, рыболовства и рыбоводства трудятся больше всех — в день — 7 часов 34 минуты. Меньше всех якобы работают педагоги — 6 часов 40 минут. В среднем рабочий день в РФ продолжается 7 часов 5 минут.

Отметим также, что до «открытий» Росстата с похожими по духу заявлениями выступал глава Роструда Всеволод Вуколов, наставительно отметивший, что граждане РФ много отдыхают, тогда как для достижения успеха следует много трудиться. Периодически звучат призывы лишить нас новогодних каникул. Курьёз ситуации, однако, в том, что жители России и Греции работают больше всех в Европе! К таким данным в 2015 году пришли эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Выходит, успех страны связан не с этим. Гораздо важнее, кто пользуется результатами труда рабочих, обеспечивая себе заоблачный уровень комфорта и после удивляясь тому, что люди, оказывается, не горят желанием зарабатывать кому-то на новые машины, фешенебельные гостиницы и элитные футбольные клубы.