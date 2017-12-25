Москва, , 09:23 — REGNUM Более половины жителей России сожалеют о распаде СССР, этот показатель достиг максимума с 2009 года. Об этом говорят данные опроса, опубликованные «Левада-центром».

Из опрошенных 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России 58% респондентов испытывают чувство сожаления при вопросе о распаде страны в 1991 году. И лишь каждый четвертый такого чувства не ощущает. 52% респондентов считают, что распада Советского Союза можно было бы избежать.

По результатам опроса, люди расстроены, прежде всего, тем, что «разрушена единая экономическая система» (54%), «утеряно чувство принадлежности к великой державе» (36%), «выросло взаимное недоверие, ожесточенность» (34%), «разрушаются связи с родственниками, друзьями» (26%), «утрачено чувство, что ты повсюду «как дома» (25%).

Напомним, ранее лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что развал СССР носил «вопиюще противозаконный характер», а в его процессе были попраны нормы международного права.

Подчеркивая, что возможно абсолютно по-разному относиться к Беловежским соглашениям, политолог и аналитик отметил, что произошедшее стало результатом холодной войны, которую вел Запад против Советского Союза.

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В итоге произошедшего, заявил Кургинян, граждане, проживавшие в республиках, оказались после распада на правах крепостных, отданных, в частности, «барину Кравчуку». Эксперт отметил «фантастическое нарушение фундаментальных прав человека». Согласно закону о выходе республик из состава СССР, нужно было соблюсти 10−12 условий этого выхода, однако они не были соблюдены, добавил Кургинян.