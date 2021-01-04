4 января 2021 | Время чтения 14 мин

В ушедший 2020 год Иркутская область вошла с новым руководителем. Именно это обстоятельство во многом повлияло на ряд ключевых событий, происходивших в регионе в течение 12 месяцев.

Светлана Шаповалова, , 18:35 — REGNUM В Иркутской области 2020 год выдался напряжённым. Борьба шла по всем «фронтам»: с последствиями мощнейшего наводнения, нерадивыми застройщиками, коронавирусом и последовавшим за ним экономическим кризисом, с чёрными пиар-технологиями на губернаторских выборах, чиновниками-«оборотнями» и «пожирателями Байкала».

Байкал Иван Шилов

Редакция ИА REGNUM подготовила обзор, в который включены основные темы, будоражившие жителей Приангарья в ушедшем году.

После потопа

Мощнейшее наводнение, произошедшие в Приангарье годом ранее, оставило неизгладимый след в информационной повестке 2020 года. Напомним, в конце июня 2019 года две волны паводка, подтопившие в обшей сложности более 10 800 жилых домов (из которых более 5,4 тыс. были полностью разрушены), «снесли» и прежнего губернатора Иркутской области — Сергея Левченко. Решать проблемы десятков тысяч пострадавших президент России Владимир Путин направил заместителя главы МЧС РФ Игоря Кобзева. Не удивительно, что 1 января новый глава региона провёл в Нижнеудинске — одном из наиболее пострадавших от потопа городов. Там и выяснилось, что строительство нового микрорайона для пострадавших ведётся пока только на бумаге.

Больше всего Игоря Кобзева возмутил поступок подрядной организации, производящей ремонт в Нижнеудинской районной больнице, также пострадавшей от паводка.

«Здесь ситуация, считаю, просто наглая. Подрядная организация при первом моем посещении Нижнеудинска обещала, что до конца года сдаст хотя бы часть работ, за которые взялась. Но сегодня по докладу главного врача, руководства района выяснилось, что подрядчик уже несколько дней не выходит на связь», — подчеркнул Игорь Кобзев.

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Владимир Путин в Тулуне общается с пострадавшими от паводка в Иркутской области Kremlin.ru

Не сразу, но проблема с постановлением всей необходимой инфраструктуры стала решаться.

«Мне стыдно, что не выполнена задача, поставленная президентом России. Почему федеральные деньги есть, а освоить их мы не можем? У людей нарушены жилищные права в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера», — задавался вопросом Игорь Кобзев.

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И к концу 2020 года новые власти региона заявили, что выполнили почти все задачи, поставленные президентом РФ.

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Буквально в последних числах декабря был сдан в эксплуатацию новый дом для железнодорожников Тулуне. Всего по этой программе ОАО «РЖД» построены четыре 25-квартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске. Общий объём инвестиций составляет около 650 млн рублей.

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Новый дом для железнодорожников в Тулуне Irkobl.ru

К заметным социальным достижениям можно отнести и то, что впервые за почти 30 лет в Ангарске открыли новое здание школы (гимназия № 1).

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Испытание коронавирусом

Иркутская область оказалась одной из первых российских территорий, вступивших в борьбу с коронавирусом. Произошло это задолго до всеобщего локдауна — в начале февраля 2020 г. Тогда в Иркутске госпитализировали четырех пассажиров, прилетевших рейсом из Пекина.

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В режим повышенной готовности регион перешёл 18 марта. Он предполагал перенос культурно-массовых мероприятий, ограничение количества их участников, рекомендации по отказу от поездок за пределы Иркутской области.

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Но уже 31 марта Приангарье перешло в режим полной самоизоляции.

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Более трех тысяч жителей Иркутской области стали работать дистанционно.

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Первые потери от COVID-19 в регионе появились уже 6 апреля (тогда было выявлено только 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией): в областной инфекционной больнице скончался 62-летний пациент — мужчина.

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А всего через неделю после этого трагичного события стало известно о первых излечившихся носителях киронавируса.

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Аппарат ИВЛ в больнице Иркутской области Irkobl.ru

Кстати, COVID-пневмония не обошла стороной и самого главу региона — Игоря Кобзева: в конце октября он попал в один из иркутских стационаров.

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Также Приангарье стало одним из немногих регионов России, где была зарегистрирована первая смерть от COVID-19 среди несовершеннолетних пациентов с коронавирусом. Как сообщала 13 ноября заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая, скончалась шестнадцатилетняя девочка, у которой болезнь протекала тяжело.

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Иркутский «Чернобыль»

В 2020 году сдвинулось с мёртвой точки решение застарелых экологических проблем, которые в Приангарье не решались годами. Речь идет о хранящихся близ Байкала 6,2 млн кубометров опасных веществ бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

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И городе Усолье-Сибирское, которое превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром», значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС. С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС.

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Территория «Усольехимпром» Irkobl.ru

После того, как Игорь Кобзев в июле обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, на промплощадке начались работы. Уже решено, что в процессе реализации плана ликвидации накопленного экологического вреда в этом сибирском городе должно быть создано менее 20 тысяч рабочих мест.

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Экономика: потери и достижения

Эпидемия коронавируса в значительной мере сказалась на качестве жизни жителей Приангарья. По итогам ноября 2019 — января 2020 года уровень безработицы в регионе составлял 7%, что всего на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018—2019 годов.

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Но уже в конце 2020 года власти заверили, за последние три месяца 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился почти в два раза: с 5,5% до 2,8% (по состоянию на 29 декабря 2020 года).

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Любопытную информацию о размере заработной платы обнародовали статистики в Иркутской области. Оказалось, что в мае 2020 года она составила 52 156 рублей и по сравнению с апрелем, произошло её увеличение на 7,8%. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года речь идёт о повышении средней зарплаты по региону на 3,2%.

Если в целом по России средняя заработная плата в апреле 2020 года составила 49 306 рублей, то оплата труда в Иркутской области была на 940 рублей ниже российского уровня.

Безработный в поисках работы Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

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Вместе с тем, по признанию председателя правительства Приангарья Константина Зайцева, еженедельно бюджет недополучает 500 миллионов рублей.

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Байкал и его «пожиратели»

Пока граждане России сидели на карантине, связанном с мировой эпидемией коронавируса, так называемые пожиратели Байкала перешли в решающее наступление, резко ослабив режим его охраны.

«В Госдуме РФ есть межрегиональная депутатская группа «Байкал». Заявляя о необходимости охраны Священного Моря, делает все для ослабления его природоохранного режима. Прикрываясь заботой о нуждах местных жителей, работает в интересах бизнеса», — подчеркнул кандидат биологических наук, иркутский учёный Виталий Рябцев.

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В августе 2020 года по итогам состоявшегося научного совета РАН по экологии биологических систем академик Вячеслав Рожнов и председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина написали обращение, направленное в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с пояснениями и предложениями о том, почему нельзя менять перечень запрещенных на Байкале видов деятельности.

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К концу года ситуация мало изменилась.

«Ожидаю дальнейшего обострения основных «байкальских» проблем и ухудшения экологической ситуации. Скажется ослабление режима Центральной Экологической Зоны Байкальской природной территории. Имею в виду новую редакцию перечня запрещенных видов деятельности.

Появившаяся возможность приватизации земельных участков в национальных парках (в населенных пунктах) непременно вызовет скачок цен на землю и недвижимость», — такой неутешительный прогноз на 2021 год о состоянии прибайкальской территории дал Виталий Рябцев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Китайские гостиницы в посёлке Листвянка. Байкал Софья Бунтовская © ИА REGNUM

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Вместе с тем есть и обнадёживающая информация. После совещаний с президентом России Владимиром Путиным был заявлено, что руководство Иркутской области и РЖД определились с тем, как при строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры не навредить экологической экосистеме озера Байкал.

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Скандалы, расследования, курьезы

Ушедший 2020 г. был весьма насыщен событиями, связанными с разоблачением чиновников-оборотней. Некоторые из них сопровождаюсь курьёзами.

К примеру, в начале марта СУ СК РФ по Иркутской области опубликовало фрагменты видеокадров с задержанием за получение взятки высокопоставленного чиновника — заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимира Журавлёва.

В какой-то момент в ходе обыска, проведённого в служебном кабинете обвиняемого, Журавлёв изловчился и пытался проглотить одну из улик, пальцем утрамбовывая бумагу во рту, но подавился. На кадрах видно, как оперативник похлопал его по спине.

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Оперативник похлопывает Владимира Журавлева по спине Irk.sledcom.ru

В июне коррупционный скандал случился в администрации Иркутска. На взятке в 200 000 рублей попался начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации. На оперативной съемке видно, как он пытался скрыться из своего кабинета.

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Также летом в Приангарье была задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.

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В конце июня в получении взятки признался главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда Приангарья. Следователям удалось собрать доказательства того, что в конце 2019 года чиновник получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей. Мзда предназначалась за сокрытие выявленных на предприятии нарушений техники безопасности в связи с несчастным случаем.

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В июле появился повод вспомнить о злодеяниях ангарского маньяка, который отбывет наказание за убийства более 80 женщин. В июле он был этапирован в СИЗО-1 Иркутска. Необходимость в этом возникла в связи со вновь открывшимися обстоятельствами: приговорённый к пожизненному сроку Михаил Попков написал явки с повинной в совершении ещё ряда преступлений в Ангарске. В одном из них речь идёт об убийстве в июле 1995 года женщины, долгое время считавшейся без вести пропавшей.

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В конце сентября состоялось задержание по подозрению в мошенничестве сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.

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В конце ноября была задержана теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в разгар эпидемии коронавируса.

Задержание бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой Irk.sledcom.ru

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года Наталия Ледяева и её сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

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Выборы губернатора и изменение Конституции

В Приангарье по итогам основного дня голосования 64,28% избирателей высказались «за» и только 34,84% — «против» поправок к Конституции РФ.

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Что касается губернаторской предвыборной гонки, то о своём намерении стать губернатором Игорь Кобзев объявил только 20 мая 2020 года во время заседания санитарно-эпидемиологической комиссии.

Отвечая на вопрос председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха, чиновник пояснил, что от своего деда — героя Великой Отечественной войны — он навсегда усвоил один принцип: всё, что ты делаешь, делай ради людей.

По словам Игоря Кобзева, этот принцип он всегда использует в своей работе, где бы он ни находился: в системе военного управления, МЧС или государственного управления.

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Соответствующие документы в избирком временный глава Иркутской области сдал 11 июня, но предвыборную программу обнародовал лишь в августе.

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Тогда было заявлено, что в основе этой программы лежат не завиральные идеи и космические планы, а реальные шаги, направленные на решение конкретных задач.

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По уровню использования чёрных избирательных технологий Приангарье в Единый день голосования, кажется, обошло всех. Но это не сломило Игоря Кобзева, он одержал убедительную победу. Предрекаемый многими политологами второй тур выборов не понадобился. За бывшего заместителя главы МЧС России Игоря Кобзева проголосовали 369 759 избирателей (60,79%).

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Игорь Кобзев на участке для голосования Irkobl.ru

Кстати, после своей победы Игорь Кобзев решил оставаться беспартийным, а главными критериями отбора в новую команду он провозгласил профессионализм и высокую работоспособность, а не принадлежность к какой-либо политической партии.

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В конце 2020 года, общаясь с членами Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, он заявил, что новом году муниципалитетам необходимо активно включиться в реализацию национальных проектов:

Игорь Кобзев «Это реальная возможность привлечения региональных и федеральных средств. Как вы знаете, мной в течение этого года проведено большое количество встреч на федеральном уровне, достигнуты определенные договоренности, теперь дело за нами».

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