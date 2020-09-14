Иркутск, , 08:58 — REGNUM Результаты губернаторских выборов в Иркутской области, где после отправленного в отставку губернатора — коммуниста Сергея Левченко — победил самовыдвиженец, врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев, прокомментировал телеграм-канал angara:

Игорь Кобзев Kremlin.ru

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»Прежде всего, важно отметить уверенную победу врио губернатора Игоря Кобзева. Его результат — 60,56% голосов избирателей — свидетельствует о высоком уровне электорального доверия к нему в Иркутской области. Своей победой Кобзев снял все вопросы о втором туре.

Обращает внимание и отрыв по итогам голосования Кобзева от своего главного оппонента — депутата Госдумы от КПРФ, одномандатника Михаила Щапова — более чем в два раза. Это очень солидно. К тому же в регионе, где на прошлых выборах главы региона победу одержал ставленник «красного лагеря» Сергей Левченко. Который, кстати, активно помогал своему предвыборному союзнику Михаилу Щапову в ходе нынешней губернаторской кампании. Тем самым Кобзев завил о себе как о политическом тяжеловесе. Коммунисты не смогли раскачать протестное голосование в Иркутской области. Кроме того, налицо поздний старт губернаторской кампании Щапова. Эти факторы обусловили поражение выдвиженца КПРФ.

Тем не менее надо отдать должное Щапову. Он достойно провел избирательную кампанию. И получил неплохой результат. Справедливости ради нужно сказать, что против него сыграл другой кандидат — Геннадий Щадов. Последний из-за весьма близкого сходства фамилии «откусил» у Щапова 4,32% голосов избирателей. Это несколько подпортило общую картину для креатуры КПРФ.

До финишной черты добрались и еще двое участников губернаторской гонки в Иркутской области. Это Лариса Егорова и Андрей Духовников, которых выдвинули «Справедливая Россия» и ЛДПР соответственно. Оба кандидата изначально на победу не претендовали. Поэтому их результаты неудивительны. Ставленница эсеров получила 4,14% голосов избирателей, а «сокол Жириновского» и того меньше — 2,55%.

Явка избирателей составила 30,33%, что является характерной для Иркутской области на такого рода выборах. В 2015 году в первом туре явка избирателей была весьма близкой к нынешней. Однако тогдашнему губернатору Сергею Ерощенко при схожей явке не хватило голосов для победы. А во втором туре при заметно возросшей явке он потерпел фиаско. В отличие от него самовыдвиженец Игорь Кобзев убедительно доказал, что способен побеждать в конкуренции с сильным кандидатом от КПРФ и добиваться весомой поддержки избирателей Иркутской области».

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо муниципальных, в Приангарье проводились досрочные выборы губернатора Иркутской области в связи с отставкой Сергея Левченко. Отвечая на вопросы в ходе прямой линии, президент России Владимир Путин отмечал, что это произошло из-за того, что прежний губернатор не справился с поручениями по скорейшему восстановлению необходимой инфраструктуры после мощнейшего поводка, накрывшего регион летом 2019 г.

По итогам обработки более 95% протоколов врио губернатора Игорь Кобзев набрал в свою поддержку 60,58% голосов. За него проголосовали 351 063 избирателя. Его ближайший конкурент — депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) — получил 25,79% (149 461 избиратель). В первый день наблюдалось большое количество фейков о якобы произошедших нарушениях.

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