Иркутск, , 15:22 — REGNUM В Иркутской области, где выявлен уже третий разразившийся коронавирусом пациент, вводится режим самоизоляции. Согласно указу, подписанному врио губернатора Игорем Кобзевым, данный режим начнётся сегодня, 31 марта, в 20:00 по местному времени и продлится до 5 апреля 2020 года.

В этот период граждан обязали, в частности, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и не покидать без острой необходимости места своего пребывания.

«Введение режима самоизоляции на территории Иркутской области — мера вынужденная, она будет вводиться поэтапно. Основная наша задача — минимизация распространения вируса», — заявил глава Приангарья. Он также напомнил об ужесточении наказания для юрлиц за распространение недостоверной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружилась у пациента, госпитализированного с подозрением на пневмонию. Ранее заболевшими оказались: мужчина, прибывший в Иркутск из Испании, и женщина, побывавшая в Арабских Эмиратах.

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