Байкальск, Иркутская область, , 11:36 — REGNUM Пока учёные ищут способ утилизации ядовитых отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), хранящихся в картах-накопителях у Байкала, новые власти Иркутской области провели выездное заседание и наметили план проведения дополнительных мер инженерной защиты. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Приангарья Теймура Магомедова, уровень защиты стен карт от возможного схода селя и во время прохождения паводка повысит расчистка отводных каналов.

«Решается вопрос понижения надшламовых вод, что также может снизить критичность прохождения паводковой ситуации 2020 года», — пояснил чиновник. По мнению экспертов, в регионе аварийно-восстановительные мероприятия от устьев до распадов рек не проводились уже несколько десятков лет.

Следующий шаг — проведение инженерных изысканий по возведению капитальных селезащитных сооружений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, над Байкалом нависла реальная экологическая катастрофа: речь идет о хранящихся близ Байкала 6,2 млн кубометров опасных веществ бывшего БЦБК. Но проблема заключается в том, что до сих пор не предложено ни одного эффективного способа их утилизации.

Учитывая сейсмоопасность данной местности и вероятность наводнений, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова назвала существующую проблему вторым «Чернобылем».

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