Иркутск, , 13:36 — REGNUM В Иркутской области зарегистрирована первая смерть от COVID-19 среди несовершеннолетних пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании оперативного штаба сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

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По её словам, скончалась шестнадцатилетняя девочка, у которой болезнь протекала тяжело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 9 ноября 2020 года в Приангарье ежедневно регистрируется около 350−400 новых случаев SARS-CoV-2. Такие показатели в регионе назвали рекордными.

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На 13 ноября общее число умерших пациентов с COVID-19 в Иркутской области достигло 625 человек, причём 17 из них скончались за последние сутки.

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