Иркутск, , 07:15 — REGNUM Ангарский маньяк, отбывающий наказание за убийства более 80 женщин, этапирован в СИЗО-1 Иркутска. Как сообщает сегодня, 20 июля, СУ СК РФ по Иркутской области, необходимость в этом возникла в связи со вновь открывшимися обстоятельствами: приговорённый к пожизненному сроку Михаил Попков написал явки с повинной в совершении ещё преступлений в Ангарске. В одном из них речь идёт об убийстве в июле 1995 года женщины, долгое время считавшейся без вести пропавшей.

«На допросе следователям СК России осуждённый дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал», — поясняют следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, все преступления Попков, имеющий патологическое влечение к убийству людей с садистическими элементами, совершал на протяжении 20 лет в разных районах Иркутской области — в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском. В расследовании части из них он сам принимал участие как сотрудник милиции. Жертвами маньяка становились женщины самого разного социального статуса и возраста — от 16 до 40 лет.

Следствие по различным эпизодам продолжалось и после того, как суд приговорил Попкова к пожизненному заключению в январе 2015 года. Находясь в СИЗО, маньяк написал еще более 20 явок с повинной, сообщив подробности своих преступлений. Своим сокамерникам он сообщал, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

В декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова ко второму пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением специального звания — младший лейтенант милиции.

Было установлено, что с 1992 по 2010 год он совершил не менее 84 преступлений. Подсудимый не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, а факты сексуального насилия над жертвами — недоказанными. Но в апреле 2019 года Верховный Суд России оставил без удовлетворения жалобы «ангарского маньяка».

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