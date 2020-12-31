Иркутск, , 09:05 — REGNUM За последние три месяца 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился почти в два раза. Такие данные приводит региональное министерство труда и занятости.

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«С сентября уровень безработицы снизился с 5,5% до 2,8% (по состоянию на 29 декабря 2020 года). Количество предложений по трудоустройству в региональном банке вакансий составляет более 55,7 тысяч, в прошлом году было на уровне 45,3 тысяч.

С начала года органами занятости трудоустроено 66,1 тысячи человек, что на 17,8 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2019 года», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2020 года Иркутская область завершила мероприятия по предоставлению социальной поддержки в сфере занятости населения, установленные постановлениями Правительства РФ в период пандемии коронавирусной инфекции. Жителям Иркутской области выплачено из федерального бюджета более 3,6 миллиарда рублей в виде пособия по безработице.

Кроме того, 67 тысяч безработных граждан получили доплаты на несовершеннолетних детей. По итогам 2019 г. Иркутская область улучшила индекс рынка труда.

Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимал 17-е место с индексом 66,6 (вместо индекса 62,4 в 2018 г.).

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