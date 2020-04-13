Иркутск, , 07:41 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, из Иркутской областной инфекционной клинической больницы будут выписаны двое пациентов, из лечившихся от COVID-19. Об этом известила пресс-служба иркутского губернатора

«Больные в течение двух недель получали все необходимое лечение, после двукратного отрицательного результата анализов они готовы к выписке», — пояснил главный врач ИОИКБ Владимир Хабудаев.

В Иркутской области по состоянию на 13 апреля выявили уже 35 заразившихся коронавирусом. За исключением двоих погибших, все все они были госпитализированы, сообщает региональный оперативный штаб.

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