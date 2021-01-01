Иркутск, , 04:20 — REGNUM Неутешительный прогноз на 2021 г. о состоянии прибайкальской территории дал известный иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, он, в частности отметил:

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«Ожидаю дальнейшего обострения основных «байкальских» проблем и ухудшения экологической ситуации. Скажется ослабление режима Центральной Экологической Зоны Байкальской природной территории. Имею в виду новую редакцию перечня запрещенных видов деятельности. Появившаяся возможность приватизации земельных участков в национальных парках (в населенных пунктах) непременно вызовет скачок цен на землю и недвижимость.

Китайский бизнес наверняка отреагирует на законодательные новации и будет активно участвовать в «разогреве рынка». В Прибайкальском национальном парке населенные пункты продолжат захватывать все новые природные земли, а для начала — узаконят свои границы в максимально возможных масштабах.

Велика опасность распространения особой экономической зоны «Ворота Байкала» на самые посещаемые территории в районе Малого Моря. В целом, «конвейер» по превращению уникальных природных участков в зоны земельных махинаций и застройки еще более «наберет обороты».

Активность природоохранной прокуратуры снизиться, так как большинство незаконно проданных участков и незаконно построенных объектов будут «амнистированы». В результате усилится загрязнение озера Байкал, процессы его эвтрофикации. А также негативные воздействия на флору и фауны байкальских побережий, в первую очередь — на редкие виды, на эндемиков и реликтов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с «пожирателями» Байкале Виталий Рябцев борется уже много лет. Но чиновники не всегда прислушиваются к его мнению. Очередное наступление на Байкал пришлось отражать летом 2020 года. Пока граждане России сидели на карантине, связанном с мировой эпидемией коронавируса, в России попытались резко ослабить режим охраны «Колодца планеты».

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