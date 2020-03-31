Иркутск, , 09:25 — REGNUM В связи с введением в Иркутской области режима повышенной готовности, связанного с мировой эпидемией COVID-19, и объявленными российским президентом Путиным нерабочими днями, более трех тысяч жителей Приангарья стали работать дистанционно. Такие данные со ссылкой на региональное министерство труда и занятости приводит сегодня, 31 марта, официальный сайт иркутского правительства.

«Анализ ситуации на региональном рынке труда проводится во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления, объединениями работодателей, Торгово-промышленной палатой Иркутской области, Партнерством товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской области, объединениями профсоюзов и предприятиями», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в Приангарье был выявлен третий заразившийся коронавирусной инфекцией. Им оказался житель прибайкальского посёлка, у которого ранее подозревали пневмонию. В двух других случаях заразились мужчина, прибывший в Иркутск из Испании, и женщина, побывавшая в Арабских Эмиратах.

Читайте также: Третий случай заражения COVID-19 подтверждён в Приангарье