Иркутск, , 09:04 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вынужден самоизолироваться из-за подтверждённого положительного теста на коронавирус. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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О состоянии здоровья главы региона известно, что его самочувствие позволяет ему работать удалённо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 26 октября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 23 398 человек, причём 215 из них добавились только за последние сутки.

Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев распорядился ликвидировать дефицит медикаментов и увеличить объем тестирования на SARS-CoV-2.

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