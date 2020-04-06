Иркутск, , 09:45 — REGNUM В Иркутской области, где уже выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, появилась первая жертва COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, сегодня, 6 апреля, в областной инфекционной больнице скончался 62-летний пациент — мужчина, у которого официально был подтвержден коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне в Приангарье было выявлено только девять заражённых COVID-19. Теперь сообщается, что ещё один заболевший имеет сомнительный результат исследования, а у четырех пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.

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