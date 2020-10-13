13 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Власти не хотят останавливать экономику из-за коронавируса и попытаются использовать все другие доступные инструменты для победы над эпидемией — от удаленной работы и массовых масочных рейдов до переброски врачей в регионы и «призыва» студентов медвузов.

ИА REGNUM, , 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз категорически опроверг возможность повторного введения общенационального карантина и повторной остановки экономики. В Роспотребнадзоре заявили, что согласны: «В блокировании экономики и приостановке работы предприятий нет смысла». Власти уверены, что здравоохранение лучше, чем весной, готово к борьбе с эпидемией, и что обрекать экономику на еще один спад нет смысла.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Карантина не будет, но будет всё остальное. Все способы борьбы, которые могут использоваться, будут использоваться. Не объявлять всеобщий карантин, но усилить ограничения, увеличить число проверок, а там, где понадобится, вводить карантин точечно — такой предлагается выбрать путь между Сциллой неконтролируемой эпидемии и Харибдой экономического коллапса.

Обещают, что общего ухода системы образования на карантин не будет — но по мере возникновения вспышек уходить на дистанционное обучение будут отдельные школы, вузы и регионы. Процесс начался еще в первые дни сентября. Более ранние и более продолжительные школьные каникулы — это, по сути, еще один альтернативный вариант временной приостановки деятельности. Другая школьная новация — замена входящих в группу риска преподавателей старше 65 лет на молодых специалистов.

Общей остановки экономики не будет — хотя в некоторых регионах, похоже, об этом не знают и советуют предпринимателям о ней подумать. Но главная тенденция — перевод как можно большей части работников на удаленный режим по московскому сценарию. Вместе с проверками того, произошел ли такой перевод. В списке — Адыгея , Башкирия и целый ряд других регионов.

Магазины и кафе открыты, общественный транспорт работает — но от работников и посетителей требуют соблюдения все более строгих правил и все чаще проводят проверки. То же касается и общественных мест. Значительная часть граждан, правда, продолжают считать, что маска нужна для того, чтобы избежать штрафа. Но власти не унывают.

Больше всего штрафов собирается, конечно, в Москве, где вплотную приблизились к отметке «100 тысяч». Хотя деньги — не единственный способ воздействия. В Иваново, к примеру, граждан без масок высаживали из общественного транспорта. В некоторых регионах контролеры сосредотачиваются на том, чтобы проверить наличие масок у покупателей в магазинах, в другие — у продавцов. Для юридических лиц есть и более серьезная угроза — приостановка деятельности.

Если заражения избежать не удалось, ключевым вопросом становится количество врачей, мест в больницах и оборудования. Заразившихся с каждым днем становится все больше, а врачей — нет. К тому же они тоже иногда болеют. С проблемой предлагается справиться переброской медиков из региона в регион, привлечением студентов медвузов, временным перепрофилированием других специалистов (до терапевтов включительно), а также формированием «кадрового резерва».

В Ростовской области к работе начали привлекать ординаторов, в Кемеровской, Саратовской, Новосибирской областях — студентов медвузов. Что касается переброски дипломированных специалистов, то едут они в основном из Москвы и некоторых других крупных городов в регионы. В Крым приезжали врачи не только из Москвы, но даже из Красноярска. Гостей встречали в Удмуртии, Туве, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и других регионах, сейчас их ждут на Алтае.

В ряде случаев такие переброски носили внутрирегиональный характер — медики направлялись в наименее благополучные районы собственного субъекта Федерации, иногда — в соседние регионы. В Ульяновской области создавали «медицинский спецназ», который выезжал к очагу эпидемии. Помогали и соседям из-за пределов России — так, из Астрахани медики ездили в соседний Казахстан.

Коечный спецфонд в больницах заканчивается — но в регионах есть заготовленные весной допресурсы, к тому же можно временно перепрофилировать под коронавирус другие больницы, вплоть до единственных в городе роддомов, хотя большого энтузиазма такие решения не вызывают.

В СМИ вновь появляются заголовки, напоминающие о весне 2020 года. В Бурятии больным вновь доставляют продукты на дом. На Ямале и в Саратовской области снова работают волонтеры. На таком фоне было бы логично и вернуть в телевизор постоянные рассказы о том, что врачи — герои и им надо хотя бы не мешать. Но пока этого не наблюдается.

Похоже, что надежды на сознательность граждан нет, а штрафовать всех не представляется возможным. И остается уповать, что совместных усилий врачей, контролеров, отдельных сознательных граждан, отдельных ограничений и отдельных проверок будет достаточно для общего успеха.