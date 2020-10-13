Кемерово, , 04:26 — REGNUM В распоряжение медицинских учреждений Кемеровской области передадут 170 дополнительных машин для обслуживания пациентов на дому. Рядом с поликлиниками развернут мобильные пункты ожидания приёма. А часть работы будут выполнять студенты-медики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Люди с температурой и кашлем не должны стоять в очередях по 5−6 часов в ожидании приёма. Но именно такую картину я сегодня увидел в кемеровской поликлинике №5. Там в душном помещении находились более сотни человек, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Такие пациенты должны получать медицинскую помощь на дому, но у поликлиник не хватает машин для выездов. Поэтому мы приняли срочное решение перебросить в медучреждения Кузбасса транспорт целого ряда предприятий — государственных, муниципальных и частных. Всего врачам передадут 170 машин».

Уточняется, что дополнительный транспорт получат наиболее загруженные поликлиники в разных муниципалитетах региона.