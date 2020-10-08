Майкоп, , 11:04 — REGNUM Организациям Адыгеи предложат перевести часть сотрудников на удаленный режим работы для уменьшения контактов среди населения. Вызвано это увеличением ежесуточного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также поручил усилить контроль за самоизоляцией граждан старше 65 лет. Он также обратил внимание на необходимость активизации информационной работы среди населения по ношению масок и перчаток, соблюдению мер безопасности в общественных местах, на свадьбах и похоронах.

Для улучшения эпидемической устойчивости образовательных организаций поручено уделить внимание обеззараживанию воздуха, соблюдению противоэпидемиологических мер. Также рекомендовано вернуться к проведению дезинфекции в общественных местах и на транспорте.

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