Кызыл, , 10:33 — REGNUM В Туве третий день работает бригада врачей, прибывшая сюда по решению министерства здравоохранения РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, они получили большой опыт работы по лечению пациентов с COVID-19 в клиниках Москвы и регионов.

Семь прибывших в республику медиков представляют две организации — Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова и Московский медицинский университет имени Сеченова. Они будут не только давать консультации, но и лечить пациентов сами.

«На часто задаваемый в социальных сетях вопрос о том, как к ним попасть, врачи ответили, что попадать к ним лучше не надо, надо соблюдать меры самоизоляции, избегать всяческого общения с другими людьми», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении обратиться в Москву за помощью в борьбе с коронавирусом объявил глава республики Шолбан Кара-оол. По его словам, здесь требуются опытные реаниматологи, анестезиологи и врачи других направлений.

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