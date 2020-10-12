Новосибирск, , 10:46 — REGNUM В Новосибирске формируется кадровый резерв для амбулаторно-поликлинической службы. Министерство здравоохранения региона запросило у поликлиник данные о потребности в кадрах и обратилось в Новосибирский государственный медицинский университет с просьбой помочь в усилении амбулаторной службы ординаторами и студентами старших курсов. Такое же письмо было направлено в Новосибирский медицинский колледж. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Непростая эпидемическая обстановка этой осенью связана с угрозой распространения COVID-19 на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, — отметила Аксенова. — Безусловно, работа на вызовах удлиняет время, которое терапевт или педиатр тратит на каждого пациента. Усиление ординаторами позволит поликлиникам быстрее обслуживать пациентов».

В ближайшие дни будут сформированы дополнительно ещё пять инфекционных бригад. Служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек.