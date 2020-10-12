Москва, , 03:36 — REGNUM Российским властям в ближайшие дни предстоит решить непростую задачу: либо и дальше призывать граждан соблюдать действующие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса (в основном это масочно-перчаточный режим и социальная дистанция) и надеяться, что эпидемиологическая ситуация улучшится, либо же вводить более жесткие ограничения, например, самоизоляцию и остановку некоторых видов экономической деятельности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В последние дни суточный прирост числа выявленных случаев заражения неумолимо увеличивался, и тем яростнее власти призывали граждан носить-таки медицинские маски в общественных местах и транспорте. 3 октября в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за сутки в России было выявлено 9 859 случаев COVID-19 — ситуация вплотную подошла к психологической отметке в 10 тысяч зараженных в день. И уже на следующий день — 4 октября — в штабе сообщили, что сутки выявлено 10 499 случаев заражения коронавирусом.

Далее ситуация не улучшалась:

5 октября — 10 888

6 октября — 11 615

7 октября — 11 115

8 октября — 11 493

9 октября — 12 126

10 октября — 12 846

11 октября — 13 646

За прошедшую неделю трижды был обновлен максимум суточного прироста числа выявленных случаев COVID-19 — таких цифр не было даже в мае-июне, когда был первый пик пандемии.

Ещё в конце сентября, когда стало понятно, что роста числа зараженных коронавирусом не избежать, сперва в Москве, а затем и в других регионах начались всевозможные рейды и проверки соблюдения масочного режима

Подробнее об этом: Рейды, штрафы, патрули: как в регионах заставляют граждан надевать маски

Всю минувшую неделю (с 5 по 11 октября) подобные рейды и проверки проходили практически повсеместно. Людей призывают носить маски с экранов телевизоров — ни один новостной блок не обходился в последние несколько дней без сюжета о том, что граждане плохо соблюдают масочный режим и вообще, несерьезно относятся к ситуации.

В Москве, где ситуация с коронавирусом наиболее острая, с 5 октября все школьники были отправлены на каникулы. Стало понятно, что вернувшиеся с летнего отдыха школьники, собравшись в классах, конечно же обменялись всеми возможными инфекциями, а заодно стали заражать своих родителей, бабушек и дедушек. При этом дети переносят заражение коронавирусом относительно легко, а вот их родственники старшего возраста, наоборот, находятся в группе риска. Но некоторые эксперты считают, что каникулы объявлять было уже поздно — школы проработали более месяца и процесс обмена заразой уже произошел.

За прошедшую неделю в Москве суточный прирост случаев COVID-19 колебался, но в итоге всё равно вырос:

5 октября — 3537

6 октября — 4082

7 октября — 3229

8 октября — 3323

9 октября — 3701

10 октября — 4105

11 октября — 4501

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все компании, работающие в столице, должны будут перевести на удаленный режим работы как минимум 30% своего персонала, а лучше — все 50%. В конце недели мэрия отчиталась, что практически все органы власти города выполнили это требование. А вот что касается коммерческих компаний, то мэрия намерена проследить, как они переводят сотрудников на удаленный режим работы.

При этом Собянин подчеркивает, что «удаленка» — это «лайт-вариант» — мэрия не хочет останавливать экономику Москвы и лишь обсуждает возможность закрытия ночных клубов и баров, так как там всегда многолюдно и их тяжело контролировать.

Нежелание властей устраивать второй локдаун — очевидно. В России не та модель экономики, которую можно было бы перевести в режим ограничений и при этом сохранить большинство рабочих мест. Это чревато социальным взрывом, и тому уже есть пример — в странах Евросоюза, в частности, в Германии, граждане практически бунтуют против ограничений, введенных из-за коронавируса. Но прирост числа зараженных коронавирусом пока увеличивается, и никто не берется предсказать, когда будет новый «пик» и выход на очередное «плато».

В регионах власти в том же положении, что и мэрия Москвы — либо сажать всех на самоизоляцию и добивать тем самым экономику, либо призывать людей соблюдать масочно-перчаточный режим и надеяться, что цифры суточного прироста зараженных коронавирусом когда-нибудь пойдут вниз. Примечательно, что многочисленные рейды и проверки по местам массового скопления людей и общественному транспорту показывают — люди действительно плохо соблюдают масочный режим (о перчаточном в регионах особо и не говорят). В связи с этим местные власти начинают вводить фрагментарные ограничения, которые бы в меньшей степени затронули экономическую деятельность, но хоть как0то помогли бы сдержать распространение коронавируса.

В Ростовской области, где ситуация с коронавирусом непростая (5 октября — 244 новых случая заражения, 6 октября — 253, 7 октября — 255, 8 октября — 261, 9 октября — 265 10 октября — 269, 11 октября — 272), было решено перевести всех работающих граждан старше 65 лет на удаленный режим работы. Также обсуждается вопрос о переводе 30% школ региона на дистанционное обучение. В Азове на предприятиях города стараются развести потоки сотрудников, чтобы не создавать скоплений людей.

Подробнее: В Ростовской области могут перевести на удалёнку пенсионеров и часть школ

Об этом: Ростовский губернатор заявил, что не хочет возвращаться к ограничениям

В Нижегородской области, где также весьма велики цифры суточного прироста случаев COVID-19 (5 октября — 198 новых случаев заражения коронавирусом, 6 октября — 204, 7 октября — 227, 8 октября — 234, 9 октября — 247, 10 октября — 257, 11 октября — 262,), губернатор Глеб Никитин настоятельно рекомендовал людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, оставаться дома, то есть фактически на самоизоляции. Всех офисных работников в Нижегородской области должны перевести на удаленный режим работы. В тех компаниях, где удаленный режим работы невозможен — вводится сменный график работы.

Читайте подробнее: В Нижегородской области утвердили ограничения из-за коронавируса

В Амурской области губернатор Василий Орлов заявил, что граждане должны научиться «жить по-новому», то есть соблюдать ограничительные меры в части масочного режима и социальной дистанции. В противном случае повторения весеннего сценария, когда все было закрытом и всем пришлось сидеть на самоизоляции — не избежать.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что нет никакой возможности вновь остановить экономику, как это было весной. Единственное, что остается — это соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические нормы, то есть — все тот же масочный режим.

Подробнее об этом: Челябинский губернатор пообещал не останавливать экономику

В Адыгее, вслед за Москвой, хотят перевести часть сотрудников компаний на удаленный режим работы. Кроме того, будет усилен контроль за самоизоляцией граждан старше 65 лет.

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В Томской области власти решили ужесточить проверки соблюдения масочного режима. В рейды пойдут все — городские и районные чиновники, полиция, ГИБДД, Росгвардия, профильные департаменты областной администрации, народные дружинники и журналисты.

Об этом: В Томской области начались масштабные проверки масочного режима

В Чувашии экспертное сообщество констатирует, что республика не выдержит второй остановки экономики — в этом случае не избежать всплеска безработицы. Весь свой запас прочности Чувашия уже «съела».

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В Удмуртии решили не ограничиваться одними только рейдами и проверками — будет остановлена работу заведений общественного питания в ночной время (с 23:00 до 7:00 по местному времени). При этом заведения общепита в это время могут осуществлять доставку или приготовление на вынос. Видимо связано это с тем, что устраивать ещё и ночные рейды по барам и ресторанам местным чиновникам не под силу.

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В целом, обстановка такова, что на местах ждут сигнала из федерального центра. Самостоятельно региональные власти вряд ли рискнут вводить новые ограничения, которые могут ударить по экономике.

Верховная власть пока лишь призывает соблюдать действующие ограничения. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября не исключил, что в случае ухудшения ситуации, могут быть приняты федеральные меры реагирования.