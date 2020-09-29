Астрахань, , 16:35 — REGNUM В Астраханской области сотрудники полиции с 22 по 25 сентября провели COVID-рейды, в рамках которых проверили соблюдение мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

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Было проверено более 70 единиц общественного транспорта. За нарушения ПДД было составлено 43 протокола, а за отсутствие масок к административной ответственности привлекли 18 водителей.

Также полицейские совместно с Роспотребнадзором проверили два крупных торговых центра и 13 кафе и ресторанов на Петровской набережной. В результате было составлено 11 протоколов на сотрудников, которые не соблюдали масочный режим.