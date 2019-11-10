Глава Зауралья Вадим Шумковсчитает, что многолетняя ипотека и высокие тарифы ЖКХ в многоквартирных домах не способствуют рождаемости.

«Сейчас достаточно много посылов на развитие демографии и увеличение рождаемости. Могу ошибаться, но урбанизация и стремление всем съехаться в высотные здания дают абсолютно обратный эффект. Не может молодая семья в 30-метровой квартире, взятой в многолетний долг, иметь много детей. Плюс, туда же, добавляется весь болевой набор нашего ЖКХ», — пояснил свою мысль Вадим Шумков.

На его взгляд только свой дом и только своя земля способствуют большим семьям.

«Наша страна занимает 1/7 часть всей суши мира. На такой территории расселяться надо только по горизонтали, но не по вертикали. Но для этого надо много чего сделать и в законах, и в инфраструктуре, и в головах», — убеждён глава Зауралья.

Подробности: «Только свой дом, своя земля»: глава Зауралья о низкой рождаемости