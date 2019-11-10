Глава Зауралья Вадим Шумковсчитает, что многолетняя ипотека и высокие тарифы ЖКХ в многоквартирных домах не способствуют рождаемости.
На его взгляд только свой дом и только своя земля способствуют большим семьям.
Подробности: «Только свой дом, своя земля»: глава Зауралья о низкой рождаемости
Многодетная семья в РФ — или раб банка, или бездомная: мать троих детей
Почему в России всё меньше многодетных семей? Почему семейные пары всё чаще не хотят рожать вообще? На этот вопрос у многодетной мамы из Советской Гавани Хабаровского края Людмилы Лаптейкиной есть ответ: молодые люди прекрасно видят, как живёт большинство многодетных семей. В России, по словам мамы троих детей, многодетная семья — либо пожизненный раб банка, либо нищая и бездомная.
Проблема низкой рождаемости — «высокие издержки на соцобеспечение пожилых»
Основная проблема низкой рождаемости, как считает руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, — высокие издержки на социальное обеспечение пожилых людей.
Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): комментируя корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM данные Счётной палаты, согласно которым с начала года численность граждан России значительно уменьшилась, он пояснил:
«Ситуация заметно усугубляется высокой смертностью, обусловленной проблемами здравоохранения. Поэтому… государственная политика в сфере демографии должна быть комплексной. Прежде всего, требуется стимулировать рождаемость».
О демографической ситуации в России: «Не катастрофа, а яма»
Демографическая ситуация в России — это не катастрофа, а очередная яма, и страна ее преодолеет, как в 1990 годы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.