11 Ноября
 
7:14

Глава Зауралья Вадим Шумковсчитает, что многолетняя ипотека и высокие тарифы ЖКХ в многоквартирных домах не способствуют рождаемости.

«Сейчас достаточно много посылов на развитие демографии и увеличение рождаемости. Могу ошибаться, но урбанизация и стремление всем съехаться в высотные здания дают абсолютно обратный эффект. Не может молодая семья в 30-метровой квартире, взятой в многолетний долг, иметь много детей. Плюс, туда же, добавляется весь болевой набор нашего ЖКХ», — пояснил свою мысль Вадим Шумков.

На его взгляд только свой дом и только своя земля способствуют большим семьям.

«Наша страна занимает 1/7 часть всей суши мира. На такой территории расселяться надо только по горизонтали, но не по вертикали. Но для этого надо много чего сделать и в законах, и в инфраструктуре, и в головах», — убеждён глава Зауралья.

Подробности: «Только свой дом, своя земля»: глава Зауралья о низкой рождаемости

7:12

Многодетная семья в РФ — или раб банка, или бездомная: мать троих детей

Почему в России всё меньше многодетных семей? Почему семейные пары всё чаще не хотят рожать вообще? На этот вопрос у многодетной мамы из Советской Гавани Хабаровского края Людмилы Лаптейкиной есть ответ: молодые люди прекрасно видят, как живёт большинство многодетных семей. В России, по словам мамы троих детей, многодетная семья — либо пожизненный раб банка, либо нищая и бездомная.

7:11

Проблема низкой рождаемости — «высокие издержки на соцобеспечение пожилых»

Основная проблема низкой рождаемости, как считает руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, — высокие издержки на социальное обеспечение пожилых людей.

«Государство на самом деле «уже много делает» для преодоления демографической проблемы. Известно, что основная проблема низкой рождаемости — высокие издержки на социальное обеспечение пожилых людей. Особенно, когда на одного работающего приходится несколько пенсионеров. Что делает государство? Сокращает (оптимизирует) первичное звено медицинских учреждений. Разрушаются ФАПы, ветшают поликлиники и больницы, массово увольняются врачи. Как следствие нормализуется возростно-половая структура населения. Выживают только здоровые, молодые или богатые. Или, например, возьмём пенсионную реформу. Можно ли с уверенностью утверждать, что наше поколение стремительно входящее в возраст предпенсионеров будет получать хоть какую-то пенсию? Полагаю, что нет. А кто лучше может обеспечить человека в старости, чем собственные дети и не один-два, а четыре, пять. Следовательно, у человека, появляется стимул больше рожать и лучше воспитывать. Вопрос с дефицитом трудовых ресурсов решается государством тоже довольно просто и эффективно — завозом трудовых мигрантов. Следовательно, в России всегда будет достаточно рук для того, чтобы экономика продолжала развиваться вне зависимости от рождаемости и смертности коренного населения».
Ростислав Антонов
7:09

Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): комментируя корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM данные Счётной палаты, согласно которым с начала года численность граждан России значительно уменьшилась, он пояснил:

«Ситуация заметно усугубляется высокой смертностью, обусловленной проблемами здравоохранения. Поэтому… государственная политика в сфере демографии должна быть комплексной. Прежде всего, требуется стимулировать рождаемость».

7:08

О демографической ситуации в России: «Не катастрофа, а яма»

Демографическая ситуация в России — это не катастрофа, а очередная яма, и страна ее преодолеет, как в 1990 годы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.