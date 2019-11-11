Махачкала, , 11:34 — REGNUM Чтобы предотвратить демографическую катастрофу российским властям необходимо принять комплекс мер для решения проблем в сфере дошкольного и общего образования, здравоохранения, а также обеспечить людей рабочими местами и достойными пособиями. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил общественный деятель, председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Многим людям тяжело создавать семьи, содержать детей: работы нет, денег нет. В регионах с большой рождаемостью наблюдается дефицит детских садов. В государственных поликлиниках постоянные очереди, нет нормальных условий для обслуживания детей, а в частных поликлиниках нужно платить. Собрать ребенка в школу стоит немалых денег. Даже детская обувь стоит почти столько же, сколько и взрослая. У большинства жителей страны нет средств на все это, поэтому худо-бедно одного ребенка родят и все», — считает общественник.

Хадулаев уверен, что на сегодняшний день кардинально улучшить демографическую ситуацию в России невозможно. Проблема не является новой, однако ранее, по его словам, ее удавалось компенсировать с помощью мигрантов.

«В нынешних реалиях Россия преодолеть демографическую катастрофу не может. Несостоятельность правительства РФ — вот вся беда. Там сидят непрофессионалы, которые не могут ничего сделать. Во всех сферах полный хаос и коллапс, поэтому ожидать от нынешнего состава правительства ничего хорошего не приходится», — сделал неутешительный вывод собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на протяжении последних нескольких лет фиксируется естественная убыль населения. По данным Счетной палаты, с начала 2019 года численность граждан РФ уменьшилась более чем на 52 тыс. человек — до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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