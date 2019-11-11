Новосибирск, 11 ноября 2019, 04:59 — REGNUM В России четвёртый год подряд фиксируется естественная убыль населения. Основная проблема низкой рождаемости, как считает руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, — высокие издержки на социальное обеспечение пожилых людей. Об этом он сказал, комментируя ИА REGNUM информацию о том, что убыль населения России уже не компенсируется миграционным притоком.
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Если же говорить о том, что должны сделать сами люди, то здесь, как подчёркивает Антонов, нам стоит прежде всего изменить своё отношение к институту брака и детям в целом.
«Перестать относиться к детям как к обузе, понять, что семья — это не рудимент прошлого, а пропуск в будущее. Без этого понимания, ситуацию не переломить и никакие материнские капиталы и выплаты тут не помогут», — отметил эксперт.
Ранее ИА REGNUM провело масштабный опрос, согласно которому на вопрос «А вы сами детей хотите?» положительно ответило меньшинство: «У меня есть, хочу ещё» — 17,4%, «У меня нет, но хочу» — 11,8%. При этом почти половина респондентов (более 48%) отмечают, что детей вокруг них стало меньше.
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