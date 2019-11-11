Архангельск, , 17:42 — REGNUM Меры социальной поддержки не решают демографическую проблему, но значительно улучшают жизнь семей, уже воспитывающих детей. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила спикер Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева.

«Как бы мы ни старались улучшить демографическую ситуацию, только мерами социальной поддержки этого не добиться. Но поддержка государства является серьезной помощью для семей, которые уже имеют детей. Важная задача — не только увеличить рождаемость, но и поддержать тех, кто имеет детей, чтобы жизнь им не казалась настолько трудной и чтобы как можно меньше семей имели статус малоимущих», — заявила Прокопьева.

По ее мнению, универсального решения демографической проблемы нет.

«Мер, которые сыграют стопроцентно, — нет. Но, исходя из практики, стоит отметить, что скачок рождаемости произошел на том этапе, когда были приняты по материнскому капиталу на региональном и федеральном уровнях. Многие с помощью этих средств решили жилищные проблемы. То есть ситуация может меняться, если мы дадим механизм для улучшения жилищных условий. Это могут быть не только меры соцподдержки, но и другие решения, связанные, например, с ипотечным кредитованием» — заявила спикер.

Напомним, население Архангельской области составляет 1,1 млн человек. По прогнозу региональных властей, в ближайшей перспективе регион будет терять 1% населения ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.