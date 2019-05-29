«Только свой дом, своя земля»: глава Зауралья о низкой рождаемости

Курган, , 05:41 — REGNUM Глава Зауралья Вадим Шумков считает, что многолетняя ипотека и высокие тарифы ЖКХ в многоквартирных домах не способствуют рождаемости. Об этом он заявил на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас достаточно много посылов на развитие демографии и увеличение рождаемости. Могу ошибаться, но урбанизация и стремление всем съехаться в высотные здания дают абсолютно обратный эффект. Не может молодая семья в 30-метровой квартире, взятой в многолетний долг, иметь много детей. Плюс, туда же, добавляется весь болевой набор нашего ЖКХ», — пояснил свою мысль Вадим Шумков.

На его взгляд только свой дом и только своя земля способствуют большим семьям.

«Наша страна занимает 1/7 часть всей суши мира. На такой территории расселяться надо только по горизонтали, но не по вертикали. Но для этого надо много чего сделать и в законах, и в инфраструктуре, и в головах», — убеждён глава Зауралья.

Отметим, что по данным департамента экономического развития Курганской области, в январе 2019 года в Курганской области родились 712 младенцев. Уменьшение числа родившихся произошло на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.