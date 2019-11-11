11 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Правительство РФ упустило время, на протяжении которого можно было разрешить кризис рождаемости при помощи стимулирующих мер поддержки. Нынешняя демографическая яма, третья за минувший век, не только наследует проблемы старших сестёр, но и беспрецедентно их углубляет. Причина – в изменении образа жизни и взглядов жителей нашей страны.

Евгений Цоц, , 17:21 — REGNUM В предыдущей статье о том, как преодолеть демографическую катастрофу, я предложил пять конкретных мер, которые помогут изменить ситуацию. В них предложено сконцентрировать усилия именно на многодетных семьях, максимально расширив меры их поддержки. Почему?

Материнство Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что сильное влияние на рождаемость оказывает урбанизация. Существует прямая связь между соотношением городских и сельских жителей и числом появляющихся на свет детей. Вымирающая Европа живёт в городах, вымирающая Россия — в огромных мегаполисах. В России 74% городского населения. А страны, где растёт население, преимущественно сельские. Индия, население которой увеличилось за сто лет в пять раз, — аграрная страна, большинство индийцев — сельские жители. И даже внутри страны взаимосвязь видна. Сельский север — самый растущий. Население индийской житницы Раджастхана увеличилось за век почти в семь раз и продолжает расти. А вот более городской юг страны уступает по демографии.

Более того, часть жителей российских мегаполисов не имеют проблем с рождаемостью. Это те, кого у нас принято называть «гастарбайтерами» — граждане центральноазиатских стран, приезжающие к нам на заработки. В Узбекистане и Таджикистане их ждут семьи. Население Узбекистана превышает 33,7 млн человек, хотя ещё в 1950 было 6,3 млн человек. Увеличение в 5,3 раза. В Таджикистане рост ещё значительней — с 1,5 млн в 1950 году до 9 млн сейчас. Или в шесть раз. Обе республики обгоняют по темпам даже Индию. Это притом, что физически часть населения присутствует в российских городах на заработках.

Таджики shuhrat.sadizade

В России тоже есть статистическая разница между рождаемостью в городе и сельской местности, но не очень большая. Пока горожане уверенно вымирают, село балансирует на уровне самовоспроизводства.

О других причинах, которые способствуют отказу от рождения детей, рассказал в комментарии ИА REGNUM секретарь Союза журналистов России, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин:

«Кризис демографии — это не только недостаток материального положения семьи, но изменения в психологии европейцев, к которым относятся и россияне. Это, прежде всего, эгоизм, карьеризм, желание жить ни от кого не зависимо. Это и повышение возрастной планки инфантилизма. Порой даже в 30 лет люди ведут себя как подростки. И это проблема идеологической составляющей государства».

Всё так, но идеологическая борьба государством полностью проиграна. Об этом говорят результаты опроса ИА REGNUM, по которому лишь 22% женщин задумываются над деторождением. Задумываются, а не родят. Об этом говорят и кумиры нынешней молодёжи — популярные блогеры, артисты, сатирики. Очень немногие из них имеют семью и детей и уж точно не посвящают своё творчество семейным ценностям. Сколько в сети откровенного издевательств над матерями, высмеивающих «недалёкость»? Словосочетание «я же мать», написанное слитно, стало нарицательным термином, клинком войны, расправляющимся с достоинством этих женщин.

ИА REGNUM проводит опрос по демографической катастрофе, и часть людей, к которым обращаются корреспонденты, даже являясь грамотными специалистами в своих сферах, поддерживают и хвалят родителей, отказывающихся от деторождения, поддерживают «планирование семьи», «ответственность» при принятии решения о потомстве, а в качестве меры для роста рождаемости предлагают… закон о домашнем насилии.

Женщина с коляской markus53

Нет смысла подробно писать, кто формирует информационную среду и меняет сознание нашего народа. Просто зафиксируем результат — идеологическую борьбу нужно было вести раньше. Мы потеряли этих людей, им словами уже ничего не объяснишь. Это меры вчерашнего дня. Сегодня надо обухом по голове, иначе — не получится.

Нет смысла начинать процессы по расселению городов — мы не успели.

Материнский капитал и другие меры правительства, безусловно, нужны, но выправить ситуацию с демографией уже не могут. Это полезно, но не влияет на результат.

Нужна реанимация. И ей может стать исключительная поддержка многодетных семей. Во-первых, если семья решилась на многодетность в непростых условиях, она, возможно, лучше других умеет адаптироваться и переживать стресс. Во-вторых, дети — это доверие государству, стране, соотечественникам. И чем больше детей, тем доверие выше. Ну и в-третьих, только многодетные могут не словами, а делом разбить пропаганду в глазах остальных граждан. И для этого каждый житель страны заинтересован взрастить пример благополучия в виде крепкой большой семьи.

Главная слабость антисемейных пропагандистов в том, что недолго им осталось. Через десять лет все увидят молодящихся одиноких стариков и ничего, кроме жалости, испытывать к ним не будут. Но сумеют ли выбраться из этого болота те жители страны, кто ещё не потерял разум?