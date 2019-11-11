Новосибирск, , 12:42 — REGNUM Может ли Россия преодолеть начавшуюся демографическую катастрофу? Чтобы ответить на этот вопрос аргументированно, кандит экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева предлагает вспомнить, что Россия по уровню доходов на душу населения относится к странам с доходами выше среднего уровня.

« Высоким считается уровень выше 20 тысяч долларов на человека, у нас в разные периоды значение колебалось от 9 до 10 тысяч. Доходы — это единственная категория, которая способна изменить ситуацию с рождаемостью в таких странах как наша. В условиях их постоянного падения на протяжении длительного периода, с небольшими всплесками хорошей, а главное стабильной жизни, мы приходим к необратимым последствиям и депопуляции. Процесс, на мой взгляд, действительно необратим, но его можно корректировать разными методами и инструментами. Рост доходов населения не в номинальном, а реальном выражении. А это означает не только трансферты населению в виде субсидий и льгот и рост заработных плат. Это, прежде всего, снижение доли обязательных платежей в потребительской корзине. К ним относится заморозка тарифов на услуги ЖКХ и общественного транспорта, контроль за ростом цен на бензин, снижение процентных ставок по кредитам и пр. Сегодня коммунальные платежи достигли немыслимых размеров в платежах у населения, критической считается сумма от 50% совокупных семейных расходов, а у нас это порой бешеные цифры. Дальше необходима стабилизация цен на лекарственные препараты и вообще изменение политики при их распределении, вплоть до бесплатной выдачи и введения прямой компенсации из федеральных и региональных бюджетов. Еще один важный инструмент, помимо роста доходов населения, это комплекс социальных проектов и программ, предусматривающих рост стимулирующих выплат многодетным гражданам и обеспечение их жильем, социальными выплатами и компенсациями, льготами и лекарствами». Ольга Валиева

Этот процесс, по мнению Валиевой, должен быть значительно дебюрократизирован. А поскольку катастрофы избежать не удастся, то этот процесс должен быть максимально смягчен, в том числе и за счёт миграционной политики.

«Сокращение численности населения приводит к сокращению размеров экономики, поскольку физически в стране становится меньше рабочей силы, вы уже не в состоянии добывать и производить в прежних объемах. Ситуация с ростом пенсионного возраста была связана именно с этим, чтобы отсрочить пенсионные выплаты, которые сейчас компенсируются федеральным бюджетом. Дальше будет только хуже. Миграционная политика, которая сегодня свелась только к выдаче квот, нуждается в кардинальном изменении, об этом уже давно и много говорят. Но всё идёт в угоду популистским мерам по ограничению въезда мигрантов, о декриминализации этой сферы и социальной адаптации речи даже нет», — подчёркивает эксперт.

Но самые важные факторы для улучшения демографии, по мнению экономиста, — это стабильность и экономический рост. Если экономика растёт, в ней созданы благоприятные условия для развития бизнеса и предпринимательства, снижаются налоги, риски и улучшается деловой климат, снижается коррупция — это страна автоматически становится притягательна для инвестиций, для развития промышленности и любого бизнеса, что, в конечном итоге, сказывается и на рождаемости и на внешних рейтингах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России четвёртый год подряд отмечается естественная убыль населения. С начала текущего года численность населения уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.

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