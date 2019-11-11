Новосибирск, 11 ноября 2019, 12:42 — REGNUM Может ли Россия преодолеть начавшуюся демографическую катастрофу? Чтобы ответить на этот вопрос аргументированно, кандит экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева предлагает вспомнить, что Россия по уровню доходов на душу населения относится к странам с доходами выше среднего уровня.
Этот процесс, по мнению Валиевой, должен быть значительно дебюрократизирован. А поскольку катастрофы избежать не удастся, то этот процесс должен быть максимально смягчен, в том числе и за счёт миграционной политики.
«Сокращение численности населения приводит к сокращению размеров экономики, поскольку физически в стране становится меньше рабочей силы, вы уже не в состоянии добывать и производить в прежних объемах. Ситуация с ростом пенсионного возраста была связана именно с этим, чтобы отсрочить пенсионные выплаты, которые сейчас компенсируются федеральным бюджетом. Дальше будет только хуже. Миграционная политика, которая сегодня свелась только к выдаче квот, нуждается в кардинальном изменении, об этом уже давно и много говорят. Но всё идёт в угоду популистским мерам по ограничению въезда мигрантов, о декриминализации этой сферы и социальной адаптации речи даже нет», — подчёркивает эксперт.
Но самые важные факторы для улучшения демографии, по мнению экономиста, — это стабильность и экономический рост. Если экономика растёт, в ней созданы благоприятные условия для развития бизнеса и предпринимательства, снижаются налоги, риски и улучшается деловой климат, снижается коррупция — это страна автоматически становится притягательна для инвестиций, для развития промышленности и любого бизнеса, что, в конечном итоге, сказывается и на рождаемости и на внешних рейтингах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России четвёртый год подряд отмечается естественная убыль населения. С начала текущего года численность населения уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Политолог: демографическую катастрофу «косметическими» мерами не преодолеть