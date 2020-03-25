Премии также удостоен директор государственного центра народного творчества в Белгороде Максим Шапошников. Отмечена реализация им культурно-просветительского проекта «Всероссийская школа клубной инноватики».
Артистка балета Ольга Смирнова удостоена почётного звания за вклад в развитие отечественной хореографии.
Лауреатом премии стал пианист Олег Аккуратов —отмечен его вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность.
Путин подписал указ о премиях для молодых деятелей культуры
Также Владимир Путин подписал Указ о присуждении премий молодым деятелям культуры за 2019 год.
Писатель Камиль Зиганшин удостоен премии за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы.
Путин подписал указ о премиях в области детской литературы
Указ о присуждении президентских премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года уже подписан главой государства.
Лауреатом премии стала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. Таким образом отмечен её вклад в развитие детского и юношеского чтения и популяризацию детской литературы.