Президент РФ Владимир Путин 25−26 марта проведёт на Северо-Западе России.

В День работника культуры 25 марта в Санкт-Петербурге глава государства проведёт заседание совета при президенте по культуре и искусству. Также в этот день по уже сложившейся традиции Владимир Путин вручит премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год.

В планах главы государства на 26 марта — посещение фармацевтического завода «Северная звезда» и общение с представителями общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM