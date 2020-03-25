Москва, , 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определённой датой 22 апреля. Вы знаете, как серьёзно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества», — заявил Путин.

«Однако как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому я считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональные мнения, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования», — подчеркнул он.