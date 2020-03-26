Москва, , 15:51 — REGNUM Меры по недопущению распространения коронавируса на территории страны, которые были озвучены в среду, 25 марта президентом Владимиром Путиным, аналогичны тем, что были приняты ранее правительством Великобритании.

Однако российское решение является в таком случае несколько «половинчатым», то есть нет жестких мер, отметил исполнительный директор CFS management Александр Лапидус.

По словам спикера, в Великобритании решили сделать эти меры более жестокими — введя запрет на социальные встречи и выход из дома, за исключением похода за продуктами, медикаментами, прогулкой/пробежкой один раз в день, поездкой в целях оказания помощи нуждающимся или престарелым, а также поездкой на работу в случае если этого нельзя избежать. В России же решение отпустить людей на целую неделю домой, скорее всего, будет «как обычно» — все будут использовать это время для личных целей и социальных встреч, что не приведет к ожидаемому результату.

«Решение о выходной неделе с сохранением заработной платы катастрофично отразится на малом бизнесе — точно так же, как уже отражается в Великобритании, которая обязала людей сидеть дома, однако не делала эти дни выходными. Дни на карантине считаются полностью рабочими без каких-либо поблажек», — пояснил спикер.

Напомним, что в целях минимизации распространения коронавируса ранее ряд европейских стран приняли решения о рекомендации своим гражданам и резидентам прекратить социальные контакты и «побыть дома». Примером этому послужил опыт Китая, когда распространение вируса стало затихать именно по этой причине.