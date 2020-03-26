Москва, , 16:58 — REGNUM Максимальный размер пособия по безработице в России с апреля будет увеличен почти в 1,5 раза в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Минтруда.

«По поручению президента будет усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. В ближайшее время мы внесем необходимые изменения в нормативную базу», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Антона Котякова.

Ранее максимальный размер пособия по безработице в России не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда, и составлял 8000 рублей. С предстоящего месяца он будет увеличен до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.

Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста также будет увеличена с нынешних 11 280 рублей до 12 130 рублей, уточнили в Минтруда.