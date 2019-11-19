Кабул, , 18:12 — REGNUM 18 ноября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Седик Седикки заявил, что несмотря на все последние события, включая недавние теракты и приостановку процесса обмена заключенными, правительство Афганистана продолжит делать все необходимое, чтобы в стране установился прочный мир.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Седик Седикки сделал это заявление в ходе пресс-конференции, посвящённой вопросам мирного урегулирования в Афганистане.

Официальный представитель президента Афганистана подчеркнул, что недавние теракты, ставшие причиной гибели мирных жителей, доказали, что подход движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к миру и войне не изменился и остался прежним.

Седик Седикки добавил, что правительство действительно желает мира и готово пойти на многое ради его достижения, тогда как движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может предложить ничего другого, кроме насилия, которое ведет к гибели мирных жителей.

Ранее на территории Афганистана произошла серия терактов, включая взрыв в столице страны, в результате которого погибло 12 человек.