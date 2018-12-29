Чечня с прибылью и на позитиве – главное в 2018 году

Ольга Карпова, , 13:38 — REGNUM

Новый год в Чечне начался с поздравления главой республики Рамзаном Кадыровым всех жителей России с 2018 годом. В своем собственном стихотворении, опубликованном 1 января в телеграм-канале, чеченский лидер пожелал всем счастья. Он также высказал желание, чтоб все обиды остались в прошлом году.

Обижаться, к слову сказать, чеченцам в 2018 году было не на что и не на кого. Одним из главных событий уходящего года и вообще последних десятилетий стало принятие соглашения с Республикой Ингушетией об установлении административных границ между субъектами. Остававшийся нерешенным с 90-х годов ХХ века вопрос наконец-то получил свое решение.

Договор о границе

26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали договор об административной границе между республиками. Согласно документу, оба субъекта получили нежилые территории: Чечня — в Малгобекском районе Ингушетии, Ингушетия — в Надтеречном районе Чечни.

Историческим документом назвал этот договор ингушский лидер, отметив, что на двух руководителях субъектов лежала большая ответственность перед будущим обоих народов, «перед памятью предков». Они «закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года».

Чеченский лидер пояснил, что соглашение об административной границе было подписано для улучшения экономических, культурных, политических и братских отношений между народами. Между Чечней и Ингушетией «никогда не будет войны или ссоры», «вопрос для нас закрыт», отметил Кадыров.

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Экономика

2018 год проходил в Чечне под знаком Года инвестиций. Стоит отметить, что в течение года инвестиций в республику было вложено немало. Так, еще в феврале фонд имени Шейха Зайеда из Арабских Эмиратов выделил 500 млн рублей на развитие малого бизнеса.

В сентябре Чеченская Республика получила в собственность 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпрома». Указ об этом 18 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о передаче компании из федеральной собственности было принято, как говорится в тексте документа, в целях развития промышленного производства и повышения эффективности используемого имущества открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром».

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Таким образом, был решен еще один важный вопрос, который не один год поднимал глава Чечни Рамзан Кадыров и с которым власти региона связывают надежду на возрождение нефтепромысла и существенные позитивные изменения в экономике.

Открытие курорта «Ведучи»

В Чечне в начале 2019 года состоялось открытие всесезонного курорта «Ведучи». Старт горнолыжному кластеру был дан 26 января. Глава Чечни, давший команду к запуску, пообещал, что «Ведучи» станет курортом мирового уровня. В скором времени на нем должна появиться уникальная, не имеющая аналогов в России канатная дорога, которая свяжет два горных склона.

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В первый сезон на курорте «Ведучи» ажиотажа туристов не наблюдалось. Отметим, что реализация горнолыжного курорта в Итум-Калинском районе Чечни началась в 2013 году. Полное завершение строительства планируется к 2025 году. К этому времени на «Ведучи» должно быть создано порядка 700 рабочих мест.

Планируется, что туристический поток превысит 600 тыс. человек. При этом во внутреннем региональном продукте вклад курорта составит свыше 2,15 млрд рублей, а налоговые отчисления — около 600 млн рублей.

Выборы президента РФ

В марте в России прошли выборы президента РФ. Чечня, как и в предыдущие годы, продемонстрировала редкое единодушие. За Владимира Путина отдали голоса почти 92% избирателей. Предвыборная гонка в Чечне запомнилась лишь скандалом, связанным с приездом в республику одного из кандидатов в президенты РФ Ксении Собчак.

Ее попытка устроить одиночный пикет в поддержку задержанного правозащитника Оюба Титиева завершилась провалом. Ее буквально выпроводила из республики группа молодых людей, требуя, чтоб она покинула Грозный, и выкрикивая лозунги, что «ей здесь не рады!».

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Юбилей столицы

В октябре Чечня с размахом отметила 200-летие Грозного. На юбилей приехали более двух тысяч гостей, в том числе полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, глава Татарии Рустам Минниханов, глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Тульской области Алексей Дюмин. Среди почетных гостей были принц Бахрейна Шейх Халид бин Хамад аль-Халифа, американский боксёр Флойд Мейвезер.

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На юбилей Грозного из федерального бюджета было выделено около 260 млн рублей. К 200-летию города были открыты парк имени короля Иорданского Хашимитского Королевства Хусейна бен Талала, бульвар имени Махмуда Эсамбаева и площадь имени Абубакара Кадырова, на которой вымощена карта Чеченской Республики. Также были реконструированы почти 500 дворов города, проспект имени Мухаммеда Али, улицы имени Нурсултана Назарбаева и Хамзата Орзамиева.

К юбилею был приурочен фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, в котором победу одержала команда из Чечни.

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Громкие уголовные дела

В первые рабочие дни наступившего 2018 года в Чечне был задержан руководитель регионального отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев. В машине у него нашли пакет с марихуаной весом около 180 г. Правозащитник свою вину не признает, дело считает сфабрикованным, о чем написал Владимиру Путину. В его защиту выступили Михаил Федотов — глава Совета по правам человека при президенте РФ, потребовавший расследования этого дела, Государственный департамент США, который призвал власти Чечни освободить правозащитника, и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.

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Однако расследование уголовного дела, возбужденного СКР по Чечне в отношении Титиева, ведется до сих пор. Сам правозащитник свою вину не признает, а суд уже несколько раз продлевал ему арест, в последний раз — до 22 марта.

Борьба с террористическим бандподпольем

Боевики в Чечне несколько раз в течение года проявляли свою активность. Так, 20 марта было обстреляно отделение полиции в поселке Нефтемайск в Грозном. В результате нападения один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение. Один бандит был ликвидирован ответным огнем, позже силовики уничтожили всю бандргуппу в Ачхой-Мартановском районе Чечни, недалеко от села Бамут.

Среди боевиков жителей республики не было. Члены бандгруппы прибыли в Чечню из других субъектов СКФО. Трое из них были жителями Ингушетии, один — Дагестана.

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В мае 2019 года боевики совершили нападение на храм Архангела Михаила в Грозном. В результате инцидента погибли двое полицейских и один прихожанин церкви, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Сотрудники полиции уничтожили четверых боевиков. Как оказалось, главарем был студент медицинского колледжа — уроженец Ингушетии.

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Боевики попытались захватить прихожан церкви в Грозном

Еще одна вылазка террористов была совершена 20 августа. Пятеро подростков, старшему из которых не исполнилось 16 лет, а младшему было 11 лет, совершили серию нападений на сотрудников полиции. Сначала двое вооруженных ножами парней напали на полицейских на контрольно-пропускном пункте Шалинского отдела внутренних дел МВД и были убиты. Одновременно у поста ДПС в селе Мескер-Юрт еще один участник атаки на силовиков совершил самоподрыв.

Позже двое остальных участников нападения на автомобиле пытались совершить наезд на сотрудника ДПС. Был объявлен план «Перехват». Водитель автомашины, убегая от полицейских, совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ГИБДД. Преступники были нейтрализованы. Получили ранения трое сотрудников полиции.

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Спортивные рекорды Чечни

В ноябре 2018 года пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд, отжавшись от пола за 2,5 часа 3202 раза. Его рекорд зафиксирован комиссией Книги рекордов России. Маленький спортсмен установил сразу несколько мировых рекордов в своей возрастной категории. За достижения юного спортсмена глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил его звания Почетный гражданин Чеченской Республики. А его отцу, который тренировал ребенка с трех лет, подарил Mercedes.

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