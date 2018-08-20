Кадыров: Попытка боевиков омрачить Курбан-байрам сорвана

Грозный, , 15:43 — REGNUM Группа бандитов, пытавшихся организовать теракты в Чечне, нейтрализована. Боевикам не удалось омрачить праздничные мероприятия на Курбан-байрам. Об этом 20 августа на своей странице в соцсети заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, «нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс». Целью бандитов было «создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», считает Кадыров. Однако все эти попытки преступников были сорваны благодаря бдительности сотрудников полиции.

«Бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу», — написал чеченский лидер.

Глава Чечни также проинформировал, что в городе Шали пострадали двое полицейских, еще несколько сотрудников ДПС получили травмы в Грозном.

Как отметил Кадыров, молодым людям «заморочили мозги» в социальных сетях члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако «никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 августа, в разных районах Чечни было совершено несколько попыток нападения на сотрудников полиции. Двое вооруженных ножами бандитов напали на полицейских в отделе МВД Шали, еще одно нападение было совершено в Грозном — машина с боевиком за рулем протаранила группу сотрудников ДПС.

По факту этих преступлений возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, убит один полицейский, еще трое получили ранения.

Попытка совершить серию терактов на территории Чечни произошла в отсутствие главы республики Рамзана Кадырова. В эти дни он находится в Саудовской Аравии, где совершает хадж по святым местам.