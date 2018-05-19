Кадыров: Личности уничтоженных в Грозном боевиков установлены

Грозный, , 19:53 — REGNUM В столице Чечни продолжаются следственно-оперативные действия по инциденту в храме Архангела Михаила. Об этом, как передает телекомпания «Грозный», сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Двое из них (нападавших) являются жителями с. Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного», — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что главарь группы, по данным МВД по ЧР, являлся уроженцем и жителем «одного из соседних регионов».

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Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в центре Грозного группа боевиков совершила нападение на прихожан церкви Архангела Михаила.

По последним данным, в результате инцидента погибли двое полицейских и один прихожанин. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех злоумышленников.

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