Госдеп США призвал освободить задержанного в Чечне правозащитника

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Государственный департамент США призвал власти Чечни освободить Оюба Титиева, задержанного в Чечне 9 января. Представитель ведомства Хизер Нойерт выступила с заявлением, в котором назвала задержание правозащитника очередным нарушением прав человека в Чечне, и потребовала обеспечить соблюдение его прав в соответствии с нормами Конституции РФ и международными обязательствами России в сфере прав человека.

В заявлении говорится, что в департаменте встревожены информацией о задержании правозащитника, так как есть «хорошо обоснованные опасения», что с Титиевым могут плохо обращаться в полицейском ведомстве.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что глава местного чеченского представительства российской правозащитной организации НПО «Мемориал» Оюб Титиев был арестован. Это последнее из серии тревожных сообщений о недавних нарушениях прав в Чечне», — отмечено в заявлении.

Представитель Госдепа призывает «немедленно освободить г-на Титиева и позволить независимому гражданскому обществу действовать без преследования и запугивания».

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев был задержан недалеко от селения Курчалой 9 января 2017 года. В МВД сообщили, что у правозащитника было обнаружено наркотическое вещество — марихуана. В отношении Титиева было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в особо крупных размерах.

Однако причину задержания поставил под сомнение глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Он направил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по факту задержания Титиева.

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