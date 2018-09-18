Путин передал Чечне 100% акций «Чеченнефтехимпрома»

Москва, , 17:50 — REGNUM Чеченская Республика получила в собственность 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпрома». Указ об этом сегодня, 18 сентября, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как следует из текста документа, решение о передаче компании принято в целях развития промышленного производства и повышения эффективности используемого имущества открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром», которое до этого находилось в федеральной собственности.

Этим же указом определяется, что правительство РФ должно обеспечить передачу 100% акций компании в собственность Чеченской Республики в течение двухмесячного срока со дня подписания документа.

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Напомним, вопрос передачи Чечне активов компании «Чеченнефтехимпром» поднимался неоднократно. С просьбой о решении этого вопроса обращался к президенту РФ глава республики Рамзан Кадыров в 2015 году.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежит более тысячи нефтяных и газовых скважен, участки площадью 11,6 тыс. га, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, два НПЗ, четыре нефтебазы и более 500 км трубопроводов.

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