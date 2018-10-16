Вторник, 16 Октября 2018 года
10:56:29 МСК

В Чечне объявили о вступлении в силу договора о границе с Ингушетией

Политика

Документ не означает «разделения братских чеченского и ингушского народов»

В Чечне объявили о вступлении в силу договора о границе с Ингушетией
Don-kun
Чечено-ингушская граница

Грозный, 16 октября 2018, 10:08 — REGNUM  Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о вступлении в силу соглашения, устанавливающего административную границу между Чечней и Ингушетией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Mylistory.

Договор об установлении административных границ между Чечней и Ингушетией 16 октября вступил в законную силу, отметил он. Таким образом, между республиками проведено разграничение территорий.

Даудов отметил, что соглашение о границе никоим образом не означает «разделения братских чеченского и ингушского народов». Документ пойдет на пользу интеграции экономик регионов и развитию связей между Грозным и Магасом.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об определении границы между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы регионов Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Республиканские парламенты утвердили соглашение. С начала октября в Ингушетии проходят акции протеста против обмена территориями с Чечней.

Читайте также: Митингующие в Ингушетии отправили делегатов к полпреду президента в СКФО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о границе между Чечней и Ингушетией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить