В Чечне объявили о вступлении в силу договора о границе с Ингушетией

Грозный, , 10:08 — REGNUM Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о вступлении в силу соглашения, устанавливающего административную границу между Чечней и Ингушетией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Mylistory.

Договор об установлении административных границ между Чечней и Ингушетией 16 октября вступил в законную силу, отметил он. Таким образом, между республиками проведено разграничение территорий.

Даудов отметил, что соглашение о границе никоим образом не означает «разделения братских чеченского и ингушского народов». Документ пойдет на пользу интеграции экономик регионов и развитию связей между Грозным и Магасом.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об определении границы между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы регионов Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Республиканские парламенты утвердили соглашение. С начала октября в Ингушетии проходят акции протеста против обмена территориями с Чечней.

Читайте также: Митингующие в Ингушетии отправили делегатов к полпреду президента в СКФО