В Чечне забронировано 100% гостиниц на дни празднования 200-летия Грозного

Грозный, , 14:11 — REGNUM До юбилея города Грозного осталось меньше трех недель, а в гостиницах Чечни уже не осталось свободных мест. Как сообщили в комитете по туризму, гостиничный фонд Грозного забронирован на 100%, пишет ИА «Чечня Сегодня».

По данным издания, самые крупные гостиницы Грозного — «The Local» и «Грозный-Сити» подтвердили ажиотаж перед праздником. При этом география гостей самая широкая, ожидаются туристы из разных уголков России и из-за рубежа.

Напомним, 200-летие города Грозного будет отмечаться 5 октября 2018 года. Празднование будет проходить на государственном уровне. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Организацию торжеств курирует лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Как заявил в июле 2018 года чеченский лидер, к 5 октября Грозный должен превратиться в сказку. Он поставил задачу перед членами оргкомитета провести торжества на самом высоком уровне.

Напомним, на празднование юбилея Грозного будет направлено из федерального бюджета около 260 млн рублей.

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