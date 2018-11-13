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Пятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд по отжиманию

Спорт

Ребенок отжался от пола более 4000 раз

Грозный, 13 ноября 2018, 09:02 — REGNUM  Маленький житель Чечни установил новый мировой рекорд по отжиманиям. За два с половиной часа без перерыва он отжался от пола 4105 раз. Свой рекорд юный спортсмен посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову, пишет АиФ.

Напомним, дети не раз удивляли рекордами в этом виде спорта. Ранее семилетний житель Киева Андрей Косташ смог отжаться от пола 4 тыс. раз. Его рекорд побил пятилетний Бату Боктаев, добавив к этому количеству еще 50 отжиманий.

Про нынешнего рекордсмена из Чечни известно, что, несмотря на малолетний возраст, он уже несколько лет занимается спортом. Его тренером является отец. Он научил малыша с легкостью садиться на шпагат и держать планку, стоя на руках.

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