Кадыров раскрыл, что ждет «Чеченнефтехимпрома» после передачи его Чечне

Грозный, , 09:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу в собственность республики ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП). Такое положительное решение, которое принял президент в ответ на просьбу властей субъекта, даст новый толчок для ускорения развития экономики Чечни, создания новых производств и рабочих мест, отметил Кадыров, комментируя это событие.

По его словам, имущество и земли, находящиеся в собственности ЧНХП, использовались недостаточно эффективно, да и от бывшего в довоенный период большого производства мало что осталось. Нет ни заводов, ни комбинатов, ни нефтепромыслов, ни сотен километров нефтепроводов, отметил Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Однако теперь у республики появилась возможность привлекать отечественных и иностранных инвесторов. Особенно большой интерес проявляют китайские и ближневосточные фирмы и компании, подчеркнул Кадыров.

Читайте также: Минкавказа: Передавать ли Чечне «Чеченнефтехимпром», решат в 2017 году

Напомним, 18 сентября президент РФ подписал указ о передаче Чеченской Республике 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром», ранее находившегося в федеральной собственности. Передача компании Чечне должна осуществиться в течение двух месяцев со дня подписания документа.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин передал Чечне 100% акций «Чеченнефтехимпрома»