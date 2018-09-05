Из Чечни изгнаны семьи подростков, устроивших нападения на силовиков

Грозный, , 08:59 — REGNUM Родственники участников атаки на силовиков в Чечне, которая произошла 20 августа в Шалинском районе и Грозном, изгнаны из республики.

«Все семьи убитых молодых людей уехали из Шали, это случилось в конце минувшей недели. Такое требование было выдвинуто силовиками», — приводит слова одного из местных жителей «Кавказский узел».

По информации издания, сразу после произошедших нападений были задержаны взрослые мужчины из семей участников терактов, допрошены люди, знавшие подростков, которые организовали нападение, в том числе их сверстники. После этого планировалось провести в Доме культуры или мечети большой сход, однако он не состоялся, как предполагает источник издания, из-за того, что дело получило большую огласку.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Чечне пятеро подростков, старшему из которых не исполнилось еще 16 лет, а младшему было 11 лет, совершили серию нападений на сотрудников полиции. Утром, около 10:30, двое вооруженных ножами парней напали на полицейских на контрольно-пропускном пункте Шалинского отдела внутренних дел МВД и были убиты. Двое сотрудников полиции были ранены. Одновременно у поста ДПС в селе Мескер-Юрт еще один участник атаки на силовиков совершил самоподрыв.

Двое остальных участников нападения на автомобиле пытались совершить наезд на сотрудника ДПС. Был объявлен план «Перехват». Водитель автомашины, убегая от полицейских, совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ГИБДД. Преступники были нейтрализованы.

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