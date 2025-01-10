Краснодар, 10 января, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Протяжённость загрязнения у кормовой части вынесенного на мель танкера «Волгонефть 239» составляет около 300 м. Об этом 10 января сообщил Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Кадр из видео

«В настоящий момент протяженность загрязнения — порядка 300 м. От кормы корабля и по побережью. Большая часть мазута локализована вдоль береговой линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для локализации разлива установили несколько уровней боновых заграждений, продолжается прокладка подъездной дороги для работ с берега — сбора и вывоза нефтепродуктов на полигон.

В оперштабе уточнили, что на месте задействовано восемь единиц спецтехники, для проведения круглосуточных работ было установлено освещение.

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Как ранее передавало ИА Регнум, в Темрюкском районе обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть 239». Выброс произошёл из той части судна, которую вынесло на мель у берегов станицы Тамань. Позднее появились кадры, на которых видно, как вытекшие в Чёрное море нефтепродукты чёрными полосами разлились вдоль берега на большом расстоянии от сидящего на мели танкера.

15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов. 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В Анапе также открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег.

9 января президент РФ Владимир Путин назвал недостаточными усилия по устранению разлива на Кубани и поручил проработать план подъёма затонувших танкеров с мазутом. Он также поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий.