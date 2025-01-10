Краснодар, 10 января, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239» в Темрюкском районе. Об этом заявили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани в пятницу, 10 января.

Кадр из видео

Отмечается, что выброс произошёл из той части судна, которую вынесло на мель у берегов станицы Тамань.

«Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить», — говорится в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940594" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239»

Кроме того утверждается, что сотрудники морспасслужбы приступили к локализации разлива, а оперативный штаб Краснодарского края направил туда необходимые силы и средства.

В Минтрансе РФ также заявили, что направили пять судов и береговую спасательную службу с оборудованием и спецтехникой для ликвидации пятна нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м.

«Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом… Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов. 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

9 января президент РФ Владимир Путин назвал недостаточными усилия по устранению разлива на Кубани. Он также поручил проработать план подъёма затонувших танкеров с мазутом.

В Анапе также открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег.

В четверг Путин также поблагодарил волонтёров, принимающих участие в ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Чёрном море. Он отметил, что надеется на неменьший уровень ответственности у должностных лиц при ликвидации последствий аварии.