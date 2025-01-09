Красноярск, 9 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Правительство РФ проработает план подъёма затонувших в Чёрном море танкеров с мазутом. Такое поручение в четверг, 9 января, дал президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.

МЧС России/ТАСС

Глава государства также заявил, что необходимо создать штаб по ликвидации разлива мазута в акватории Чёрного моря, который бы функционировал на месте ЧП.

«И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы», — добавил он.

Путин также сообщил, что профильные органы власти на данный момент делают недостаточно, чтобы минимизировать ущерб от крушения танкеров в Чёрном море.

«По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьёзных экологических вызовов. Он напомнил, что изначально создали рабочую группу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на региональном уровне, позже — на федеральном. К концу декабря было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня.

15 декабря во время шторма в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение. Произошла частичная утечка нефтепродуктов. В Краснодарском крае и Крыму проходят работы по уборке акватории и побережья, в них участвуют в том числе волонтёры.

7 января мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма. По словам главы города Александра Юрьева, были обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом.